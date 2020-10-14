مدارس حكومية تُجبر أولياء الأمور على التبرع مقابل تحويل أوراق الطلاب.. والوزارة ترد

ـ مروة: المدرسة رفضت تقليل قيمة التبرع فقمت بتقسيطه

ـ رشاد: المدرسة لم تقبل أوراق التحويل بسبب 2500 جنيه تبرع

ـ مدرسة توافق على طلب التحويل مقابل علبة دهان

ـ مريم: المدرسة طلبت مكتب وكرسي مقابل توفير مكان لابنتي بها

والدة حمزة: المدرسة قالت لي لا يوجد أماكن شاغرة حتى دفعت التبرع

ـ التعليم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة لقرار منع التبرعات

مع بداية شهر يوليو من كل عام تبدأ المدارس الحكومية في تلقي أوراق التحويلات الجديدة للطلاب، لفرزها وبحث مدى توافر مقاعد بها لاستقبال الطلاب، ولكن هذا العام وبسبب التأثيرات الاقتصادية التي تسببت فيها قرارات الحظر التي تم تطبيقها في مصر والعالم عقب انتشار فيروس كورونا الجديد، اضطر عدد كبير من أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية، لكنهم فوجئوا بإجبارهم على دفع تبرعات للمدرسة عن كل طلب تحويل مقابل الموافقة عليه.وأرسل أولياء الأمور نداءات استغاثة عبر صفحات التواصل الاجتماعي إلى وزارة التربية والتعليم لتستمع لهم بعد إجبارهم من قبل مديري بعض المدارس على دفع مبالغ مالية وشراء مستلزمات مكتبية للمدرسة، ورفض أوراق الطلاب إذا لم يلتزم أولياء الأمور بقيمة التبرع.تواصلت "الدستور" مع عدد من أولياء الأمور المتضررين، كما تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم للوقوف على مدى قانونية هذا التبرع.ذهبت مروة محمد أم لطفلين في المرحلة الابتدائية إلى المدرسة التي تقع في نطاق حيها السكني لنقل أوراق طفليها اللذان يدرسان في المرحلة الابتدائية، وفوجئت بالمدرسة تطلب منها 2000 جنيه مع أوراق التقديم تبرع للمدرسة، وأنه لن يتم قبول هذه الأوراق إلا بعد دفع قيمة التبرع.مروة لم تكن تستطيع دفع هذه القيمة مرة واحدة فالأزمة المالية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا أثرت على الأوضاع المالية لأسرتها وهو ما دفعها لنقل أبنائها من المدرسة الخاصة إلى الحكومية.قالت مروة: "أعلم جيدًا أن إجبار المدرسة أولياء الأمور على التبرع غير قانوني، ولكن ليس أمامي حل لأنهم عطلوا ورق التحويل حتى أسدد قيمة التبرع ولا أقبل أن يضطهدوا أبنائي في الدراسة"، لافتة إلى أنها حاولت التفاوض لتخفيض المبلغ ولكن دون جدوى، ومع إصراري على ذلك حصلوا على 1000 جنيه، وطلبوا تسديد الـ1000 المتبقية مع بداية العام الدراسي.رغم قبول مدرسة أبناء مروة وإتمام كل مراحل النقل، إلا أنها قررت التصرف في باقي قيمة التبرع، وقالت: "أخاف يعاملوا أولادي معاملة سيئة لأنهم كانوا متضررين بشدة عندما طلبت منهم تخفيض قيمة التبرع"، موضحة: "المدرسة لكي تجبر أولياء الأمور على الاستجابة لهم تقول أن هذه التبرعات لوجه الله، وأن المدرسة تحتاج إلى دعم أولياء الأمور وأن دعمها في مصلحة الطلاب".لم يستطع رشاد دفع قيمة التبرع التي أجبرته المدرسة على دفعها، فلم تقبل أوراق تحويل ابنه، واضطر إلى تركه في مدرسته القديمة والتي تقع في محافظة أخرى بعيدة عن مقر إقامته.قال سيد رشاد ولي أمر لطالب في الصف الأول الإعدادي: "حصل ابني على الشهادة الإبتدائية من مدرسة في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية والتي كنا نعيش بها جميعًا وتركته مع جدته ليكمل عامه الدراسي هناك"، مستطردًا: "قررت نقله ليقيم معي في القاهرة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، وقدمت كل الأوراق المطلوبة للمدرسة التي تقع في نطاقي السكني ولكن كان للمدرسة طلبات أخرى غير الأوراق الرسمية، لم أستطع تدبيرها فرفضت المدرسة أوراق التحويل".وتابع: "طلبت المدرسة مني دفع 3000 جنيه تبرع للمدرسة حتى يتم الموافقة على نقل ابنها إليها، وحاولت كثيرًا تقليل المبلغ فكان رد مدير المدرسة "أنا بعمل صيانة في المدرسة تعالى حاسب الصنايعي"، وبعد محايلات كثيرة لتقليل قيمة التبرع طلب مني 2500 جنيه وهو مبلغ كبير بالنسبة للراتب الذي أحصل عليه شهريًا فلم أستطع دفعه، ولم تقبل المدرسة إكمال طلب التحويل وظل ابني في المنصورة ليعيش سنة كاملة أخرى مع جدته بعيدًا عني لأنني لم أملك ثمن التبرع الإجباري".في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة تقطن مريم محمد أم لطفلين أحدهما في المرحلة الإعدادية والآخر في الإبتدائية، قررت نقل ابنتها الكبرى من مدرستها الخاصة إلى مدرسة حكومية في منطقتها، ولكن طلب التحويل توقف حتى تحضر علبة دهان بلاستيك كما طلب منها مدير المدرسة، قالت مريم "حصلت على طلب التحويل وأنهيت كل الرسوم والإجراءات وبمجرد توجهي إلى المدرسة طلب مني المدير وضع 30 جنيها إضافية داخل طلب التحويل بحجة إحضار ملف آخر لوضع الطلب فيه، ورغم أنني لم أفهم لماذا أدفع هذا المبلغ ولكنني نفذت لأنه كان مبلغ بسيط."وتابعت: بمجرد أن نظر المدير في ملف التحويل قال لي "لازم تجيبى علبة بلاسيتك بتاعة البويا ندهن بها الحيطان، علشان أقبل طلب التحويل، وطلب مني العودة بالملف إلى المنزل وإحضاره في يوم آخر مع الدهان، مؤكدًا أن هذه التبرعات إجبارية والمدرسة لا تقبل أي تحويلات بدون هذه التبرعات.مريم بحثت في أكثر من محل لبيع الدهانات عن أقرب الأسعار المناسبة لوضعها المادي، واشترت علبة واحدة، وذهبت بها إلى المدرسة في اليوم التالي وبعد تسليمها للمدير وقع على أوراق التحويل.أكثر من شهرين ترددت فيهم مريم أشرف على المدرسة التي تقع في نطاق حيها السكني ولكن دون جدوى، فكان الرد الدائم من المدرسة هو "لا يوجد مكان شاغر"، فقررت مريم الاستعانة بمن يتوسط لها لدى المدرسة لتوافق على تحويل ابنها، ولكنها فوجئت بطلبات لابد أن توفرها لتقبل المدرسة ابنها.قالت مريم: قررت نقل ابني من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية لأنني لا أستطيع تدبير مصاريف المدرسة الخاصة بسبب تأثير فيروس كورونا على بعض قطاعات الأعمال، وبدأت في إجراءات التحويل منذ أغسطس الماضي، ولأكثر من شهرين ظللت أتردد على المدرسة لإكمال الطلب ولكن كان الرد يأتي دائمًا بأنه لا يوجد مكان بالمدرسة.وتابعت: بدأت في البحث عن وسيط يكون له دلال على مديرة المدرسة وبالفعل، ذهبت معه إلى المدرسة وطلبت المديرة توفير مكتبين وكراسي للمعلمين بها مقابل الموافقة على أوراق التحويل، ولعدم قدرتي على تدبير كل طلباتهم تم تقليلها إلى مكتب وكرسي، وطلب إحضارهم إلى المدرسة قرب المغرب وليس صباحًا.ذهب زوج مريم بعد عدة أيام في التوقيت الذي حددته المديرة، لتسليم المكتب والكرسي ووجد المديرة هناك وعشرات من أولياء الأمور الذي ذهبوا لتسليم طلبات المدرسة، وبعد أن حصلت عليهم المديرة منه طلبت منه الحضور إلى المدرسة في صباح اليوم التالي لتختم أوراق التحويل.قالت والدة حمزة إن المدرسة لا تطلب من البداية دفع تبرعات لها عندما يذهب ولي الأمر بأوراق التحويل، ولكن الرد يكون في البداية لا يكون مكان شاغر، موضحة أن هذا ما حدث مع شقيقها الذي ذهب إلى المدرسة للتحويل لأولاده الاثنين.وتابعت أن سمعة هذه المدرسة معروفة وجميع أولياء الأمور لديهم علم أن تبرير رفض الطلب بعدم توافر أماكن يكون الهدف من ورائه عرض التبرع للمدرسة، موضحة أنهم لم يطلبوا من شقيقي أموال ولكنهم قالوا إن المدرسة في حاجة إلى مكتب وكرسي وبعض الفصول في حاجة إلى إعادة دهانها وقالوا له "شوف هتقدر تعمل كام حاجة فيهم".وأكدت أن جميع المدارس الحكومية تجبر أولياء الأمور على التبرع مقابل إنهاء أى أوراق رسمية، موضحة حتى وإن كانت المدرسة تعتبر طلباتها بسيطة ونوع من المشاركة المجتمعية فإنه من المعروف أن المدارس الحكومية لا يدخلها سوى الطلاب من الطبقة الفقيرة أو محدودة الدخل، وأحيانًا يكون للأسرة أكثر من طالب تريد أن تُنهي له هذه الأوراق وتكون هذه المصاريف مكلفة جدًا.ونفت وزارة التربية والتعليم، إجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسى الجديد، مُشددةً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فورى حيال المدارس المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات، مُناشدةً أولياء الأمور التقدم بشكاوى فى حالة اشتراط المدرسة أى تبرعات لقبول ملفات التقدم للعام الدراسى الجديد.وأضافت الوزارة في ردها على المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لإجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسى الجديد، مُوضحةً التزام المدارس بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بمنع وحظر قبول أى تبرعات سواء كانت عينية أو مالية من أولياء الأمور أو الطلاب نهائيًا.