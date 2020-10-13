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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

963 مليون جنيه حصيلة تصالحات مخالفات البناء بالقليوبية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:33 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المحافظة تلقت ما يقرب من 176 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء على مستوى جميع المراكز والمدن، بإجمالي متحصلات 963 مليون جنيه، من رسوم الفحص ونسبة الـ25% جدية التصالح.

وفي ذات السياق، قام المحافظ بجولة تفقدية للمركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة استقبال طلبات التصالح، ووجه بالإسراع في معدلات إنجاز الطلبات المقدمة وتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية.

ووجه المحافظ، مسئولي المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وكل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومجالس المدن بتكثيف ساعات العمل والاستمرار في تلقي الطلبات يومي الجمعة والسبت، والتعامل خلال الـيام القليلة القادمة والمتبقية من مهلة التصالح التي تم مدها لنهاية الشهر الجاري كطوارئ قصوى لاستقبال المواطنين.

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