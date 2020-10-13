«الإحصاء»: 1.4 مليار دولار واردات مصر من الأدوية خلال 6 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أدوية ومستحضرات صيدلية بلغت 1.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره 85.5 مليون دولار خلال عام.ولفت تقرير الإحصاء إلى أن واردات أدوات وأجهزة للطب والجراحة بلغت 205.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2020 مقابل 210.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 4.8 مليون دولار.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم تراجعت إلى حدود 37.2 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020 مقابل 47.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 10 مليار دولار خلال عام.