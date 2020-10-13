بولندا: إصابات كورونا تصل إلى 135 ألفا و278 حالة والوفيات 3101

أعلنت وزارة الصحة البولندية عن تسجيل 5068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلكإجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 135 ألفا و278 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، لترتفع الوفيات إلى 3101 حالة.وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بارتفاع أعداد أسرّة المستشفيات التي تم شغلها بسبب مصابي مرض "كوفيد- 19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، إلى 5669، بالمقارنة مع عدد 5262، الذي تم تسجيله في اليوم السابق، ومع عدد 3719، الذي تم تسجيله قبل أسبوع.ويوجد حاليا 212 ألفا و446 شخصا في الحجر الصحي، بتراجع عن 250 ألفا و132 شخصا في اليوم السابق، وبارتفاع عن 159 ألفا و530 شخصا في الأسبوع السابق.