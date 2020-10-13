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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

هل اعتنقت جانيت جاكسون الإسلام؟

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:40 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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أثارت الفنانة الأمريكية جانيت جاكسون الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بسبب الصورة التي نشرتها وهي ترتدي الحجاب.

جانيت هى شقيقة الفنان الراحل مايكل جاكسون، تشارك جمهورها صورها الجديدة ويومياتها، وتحاول إبراز الجانب الإيجابي في حياتها.

أثير جدلا في الفترة الأخيرة بشأن ما إذا كانت قد اعتنقت الدين الإسلامي، بعد نشر صوره لها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهي ترتدي الحجاب وكتبت عليها: "مود يوم الجمعة" وتفاعل رواد التواصل الإجتماعي معها بشكل كبير، وكتبوا عن جمال ملامحها وابتسامتها، حتى أن إحدى المتابعات شكرتها على الطاقة الإيجابية التي تنقلها، والبعض كتب عن الحجاب، وجاءت التعليقات بأنها تتمتع بالمزاج الإيجابي والذي يظهر بوضوح عليها.

يذكر أن جانيت جاكسون تزوجت من رجل الأعمال القطري وسام المانع ولديهما طفل اسمه "عيسى"، وبعد طلاقها منه عادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى ستايل الملابس العادية لفنانة بوب، إذ كانت تظهر خلال زواجها بثياب فضفاضة غير مكشوفة، ومع ظهورها بالحجاب الأسود مؤخرًا ونشر صورتها بشكل علني تسأل الجمهور إذا كانت بالفعل اعتنقت الإسلام ولم تصرح عن ذلك بعد.

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