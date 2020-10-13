فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 776 ألفا و97 حالة والوفيات 32703

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 776 ألفا و97 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 32 ألفا و703 حالات، وتعافى من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس، 104 آلاف و35 مصابا حتى صباح اليوم.وأعلنت فرنسا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 37 أسبوعا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.