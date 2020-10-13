وزير الزراعة يهنئ برنامج الغذاء العالمي بحصوله على «نوبل للسلام»

بعث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببرقية تهنئة إلى ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)بمناسبة حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020. ‏وقال وزير الزراعة، وفق بيان، أن فوز برنامج الغذاء العالمي بجائزة نوبل للسلام يعد تقديرا عميقًا بأهمية دور هذه المنظمة منذ إنشائها في تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية، متمنيا لجميع العاملين بها النجاح والازدهار خلال السنوات القادمة.‏جدير بالذكر أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يتعاون مع وزارة الزراعة في العديد من المشروعات التنموية التي تخدم الشباب والمرأة بمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.