«التنمية المحلية» تكشف خطتها لمواجهة كورونا في لجان انتخابات النواب

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ضرورة إجراء التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس النواب، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان قبل التصويت وبعده والتقيد بمسافات آمنة والتباعد الاجتماعي أمام مراكز الاقتراع ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين، في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة.كما طالب شعراوي المحافظات، في بيان، بتفعيل خطط الطوارئ في جميع المرافق العامة والخدمية بها مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي، موضحًا أن مهمة المحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.