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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء باكستان يحذر من تفشي كورونا بصورة أكبر في الشتاء

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:08 ص
عمران خان
عمران خان
وكالات
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أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أهمية الالتزام بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية،
لضمان تجنب تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر في البلاد.

ونقلت صحيفة ذا نيشن الباكستانية عن عمران، القول أثناء ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية للتنسيق، إن جميع الحقائق والأرقام القادمة من دول مختلفة تؤكد أنه خلال فصل الشتاء، من الممكن أن يتفشي فيروس كورونا بصورة أكبر، مطالبا الحكومات الإقليمية باتخاذ خطوات بهذا الشأن ووضع الاستراتيجيات.

وجاء في بيان صحفي أصدره الجناح الإعلامي لرئيس الوزراء، أن خان، قال إنه يجب اتخاذ قرارات في الوقت المناسب للسيطرة على الموجة الثانية من الفيروس وحماية البلاد من وقوع مزيد من الأضرار.

وتم اطلاع المجتمعين على أن الإصابة بالفيروس آخذة في الانتشار، وفقا لبيانات الأسابيع الستة الماضية.

وذكرت صحيفة ذا نيشن أنه تمت مناقشة مقترحات باتخاذ إجراءات للحد من الأنشطة غير الضرورية التي لا صلة بها بالمتطلبات الأساسية، مثل الاقتصاد والتعليم من أجل الحد من حالات الإصابة بالفيروس.

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