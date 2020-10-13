إصابة شاب في حادث مروري بالمعادي

أصيب شخص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره شارع الزهراء بمنطقة المعادى.وتوقفت حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى المعادى، بوقوع حادث مرورى.وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.