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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة سرقة الدراجات البخارية بأسوان

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:53 ص
الدراجات البخارية
الدراجات البخارية
أسوان_إسراء توفيق
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تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 4 أشخاص، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية، والأرشاد عن 5 دراجات بخارية بمنزل أحدهم، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

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