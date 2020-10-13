تفاصيل انتحار شاب شنقًا في مطروح

أقدم شاب عشريني على الانتحار شنقًا، اليوم الثلاثاء، في محافظة مطروح، وتم نقل الجثة إلى مستشفى مطروح العام.واستقبلت مستشفى مطروح العام، البرنس هاشم جلال ويبلغ من العمر 26 عاما جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة في ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.وقال إدريس عوض جمعة شاهد عيان وأحد جيران الشاب لـ"الدستور" إن الشاب مقيم في منطقة الكيلو 1 وهو حسن السير والسلوك ودائما يحرص على أداء الصلاة ومتزوج منذ أشهر قليلة.وأكد الشاهد أنه كان متجها للمسجد لأداء صلاة الفجر سمع صراخ إحدى الفتيات أمام منزل الشاب تقول "البرنس مات، البرنس شنق نفسه" فصعد على الشقة ووجد الشاب نائما على سريره وشقيقه يحاول إفاقته.وأشار إلى أنه خرج من منزل الشاب وتوجه إلى منزله واتصل بالإسعاف وعندما توجه مرة أخرى إلى منزل الشاب وجد عائلة الشاب وضعوه في سيارة وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام.وتابع أنه عند وصولهم إلى المستشفى قال لهم الأطباء إن الشاب متوفى، مؤكدا أنه تم التحفظ على زوجة وشقيق الشاب لأخذ أقوالهم ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.