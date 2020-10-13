«التنمية المحلية»: وقف تغيير أسماء المدارس حتى انتهاء الانتخابات

أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، توجيهات إلى المحافظات برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات، والتي ستنطلق المرحلة الأولى منها داخل البلاد يومى 24 و25 أكتوبر الحالي فى 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف تنفيذ أي قرارات صادرة بتعديل مسميات المدارس المتخذة كمراكز انتخابية حتى انتهاء العملية الانتخابية فى 14 ديسمبر المقبل، وذلك تيسيرًا على الناخبين للوصول إلى لجانهم ودون حدوث أي لبس أو غموض قد ينشأ نتيجة تغيير المسمى.كما طالب شعراوى رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالحياد تجاه جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية وعدم الانحياز لمرشح دون آخر والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.وأشار وزير التنمية المحلية إلى التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان والتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات.وشدد شعراوى على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة حظر أي دعايه انتخابية بالوحدات المحلية أو أى منشأت حكومية داخل المحافظات مع التأكد من إلتزام المرشحين بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية في الشوارع والميادين منعًا للتشوهات البصرية والحفاظ على