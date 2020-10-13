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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: قلقون إزاء تقارير عن نقل إرهابيين من الشرق الأوسط لكاراباخ

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
كاراباخ
كاراباخ
عبير سليم
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أعربت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ حيال أنباء عن نقل مسلحي جماعات إرهابية من الشرق الأوسط إلى منطقة النزاع في إقليم كاراباخ.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفي الوقت نفسه، تشعر وزارة الدفاع الروسية بالقلق بشكل خاص إزاء المعلومات الواردة بشأن نقل مقاتلين من التنظيمات الإرهابية من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع في كاراباخ، وقد أعرب وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرجي شويجو، عن هذا القلق لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكارو".

وقبل قليل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن مزيدًا من جثث «مرتزقة» الفصائل الموالية لأنقرة الذين قتلوا في معارك ناغورني كاراباخ، وصلت الأراضي السورية برفقة دفعة من المقاتلين الذين عادوا من أذربيجان.

وأوضح المرصد في تقرير له نشر عبر موقعه الإلكتروني، أن ذلك يأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة القتلى من تلك الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية إلى ما لا يقل عن 119 قتيلًا، بينهم 78 قتيلًا جرى جلب جثثهم إلى سوريا فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

واندلعت في 27 سبتمبر الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

ورغم الاتفاق على هدنة، إلا أنها اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم حيث يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات ضد المدنيين.

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