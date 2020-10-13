وزيرة الثقافة تشارك في أمسية «مصر كولومبيا».. غدا

ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوتين الأولى بعنوان: "حرب أكتوبر بين الدروس المستفادة والاتجاهات الحديثة في الحروب"، ويشارك فيها كل من: النائب البرلماني ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي ويتحدث عن "البعد السياسي والدبلوماسي لحرب أكتوبر"، واللواء طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية متحدثا حول "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر والاتجاهات الحديثة في الحروب"، ويدير الندوة الدكتورة هدى رؤوف أستاذ العلوم السياسية، فى تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الحالي.والأمسية الثانية بعنوان: "مصر كولومبيا"، وتتضمن الأمسية كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وكلمة السفيرة أنا ملينا مونيي دي جابيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، وكلمة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، والشاعر أحمد الشهاوي، والقاص والناشر عاطف عبيد، والأديب منير عتيبة، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بمقر المجلس الأعلى للثقافة.