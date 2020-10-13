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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تحث أمريكا على إلغاء أي مبيعات أسلحة إلى تايوان

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:49 ص
تشاو لي
تشاو لي
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حثت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية على الإلغاء الفوري لأي مبيعات أسلحة إلى جزيرة تايوان.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "تشاو لي جيان"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، تعليقا على تقارير بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات أسلحة إلى تايوان.

وقال جيان، إن مبيعات الأسلحة تنتهك مبدأ "صين واحدة"، والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وتعد تدخلا في شئون الصين وتضر بمصالحها، داعيا واشنطن إلى إدراك حساسية هذه المسألة.

وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة، والبيانات المشتركة الثلاثة بين الجانبين، والإلغاء الفوري لأي مبيعات أسلحة لتايوان"، مشيرًا إلى أن الصين ستتخذ التدابير المضادة اللازمة والمشروعة حيال ذلك.

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