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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان: تخصيص تمويل إضافى لدعم قطاع السياحة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:48 م
وزير السياحة الياباني
وزير السياحة الياباني كازويوشي أكابا
وكالات
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أعلن وزير السياحة الياباني كازويوشي أكابا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة سوف تخصص تمويلا إضافيا لدعم قطاع السياحة المتضرر من تفشي فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصبحت بعض المواقع الإلكترونية السياحية غير قادرة على تقديم مستوى التخفيضات الذي تعهدت به.

وذكرت هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية أنه وفقا لحملة "سافروا" يمكن للمسافر الحصول على تخفيضات بقيمة 35% على تكاليف الرحلة المحلية أو ما يبلغ 130 دولارا لكل ليلة. وقد خصصت الحكومة الدعم المالي لشركات السياحة بناء على سجلات مبيعاتها أو برامجها.

ولكن بعض مواقع الحجوزات الخاصة بالسفر خفضت الحد الأقصي للتخفيضات التي تقدمها بعد تناقص رأسمالها، وقد ارتفعت الحجوزات هذا الشهر عقب إضافة الرحلات من وإلى طوكيو للحملة.

وقال الوزير أمام الصحفيين، اليوم، إنه أصدر تعليماته لمسئولي السياحة بضمان عودة الخصومات التي تقدر بـ35% قريبا، موضحا أنه سوف يتم ضخ تمويل إضافي للبرنامج.

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