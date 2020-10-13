استقرار في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 835 جنيها

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة استقرار الأسعار العالمية.وتقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة استقرار البورصات العالمية.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ«الدستور»، أن عيار ١٨ سجل نحو ٧١٦ جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 نحو ٨٣٥ جنيها، وسجل سعر عيار ٢٤ نحو ٩٥٤ جنيها للجرام.وأفاد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، بأن هناك استقرارًا في أسعار الجنيه الذهب أيضا، حيث سجل سعر يبدأ من ٦٦٨٠ جنيهًا، وسجل سعر الأوقية العالمية الذهب نحو ١٩١٦ دولارًا.وأوضح نجيب، أن أسعار الذهب سجلت حالة من عدم الاستقرار طوال الفترة الماضية منذ بداية أزمة كورونا، بسبب إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار.