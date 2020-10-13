سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 64 ألفا و436 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 64 ألفا و436 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت زيورخ، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 2096، وقد تعافى 49 ألفا و500 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 33 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.