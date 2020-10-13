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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القومي للترجمة» يصدر النسخة العربية لرواية «دون طريق بلا أثر»

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تصدر خلال أيام عن المركز القومي للترجمة٬ النسخة العربية لرواية "دون طريق بلا أثر" والتي ترجمها عن الروسية مباشرة الكاتب المترجم أحمد صلاح الدين٬ للكاتب الروسي المعاصر دينيس جوتسكو.

تتحدث رواية "دون طريق بلا أثر" التي حصلت على جائزة البوكر عام 2005 عن شاب صغير ولد في مدينة تبيليسي، التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، وقضى خدمته العسكرية، وعند عودته وجد أنه أضحى بلا وطن، في حين صار أبناء الوطن القديم من السوفييت أعداء، لا يعرف هذا الشاب سوى اللغة الروسية، فهي لغته الأم.

تجوب حشود تابعي الحركة القومية الشوارع بحثًا عن "المحتلين الروس"، ثم يصرخون فيهم "أخرجوا من تبيليسي جورجيا للجورجيين"، وقرر الشاب الرحيل إلى روسيا، وتحديدًا إلى روستوف على نهر الدون، لكن تواجهه أزمة حقيقية، فهو في حاجة إلى استخراج جواز سفر روسي جديد لأنه لم يعد مواطنًا روسيًا، وهناك قانون جديد يحول بينه وبين تحقيق هذه الرغبة، ولا يعتبر نيل جواز سفر جديد مجرد رغبة في الإقامة، إنما يعد بمثابة معبر للسفر لرؤية ابنه الذي حرمه الفقر منه.

وتدور الرواية حول سؤال الهوية: من أكون؟ وتكتسب الرواية بعض الصفات الكافكاوية، فيدور البطل في دوائر بيروقراطية مفزعة، وأوشك على الجنون. يعاني الغربة لأنه يتحدث الروسية بلكنة جورجية.

وأضاف "صلاح الدين" في تصريح لـ"الدستور": "دينيس جوتسكو ذو اللكنة الجورجية؛ ولد عام 1969 في تيبليسي بجورجيا، زمن الاتحاد السوفيتي، وحصل على جائزة البوكر الروسي عام 2005، عن روايته "دون طريق بلا أثر"، وأنه لم يسبق لكاتب شاب أن فاز بجائزة البوكر الروسية قبل دينيس، لأن الجائزة تعتبر بمثابة تتويج لتاريخ الكاتب الأدبي، ولكن في حالة جوتسكو، فقد فعلت الظروف التي مر بها فعلتها، من خلال معاناته وتجاربه في النفي الإجباري، ليتحول الكاتب الشاب لرجل يافع يحمل سنوات على كتفيه جعلته يتجاوز عمره الحقيقي".

وأردف: "وأنهى دينيس دراسته الجامعية في مجال الجغرافيا من جامعة رستوف الحكومية، حاليًا يعيش في مدينة رستوف على الدون الروسية، بداية من عام 2000، نشر في عدة جرائد ومجلات منها مجلة "زناميا" الشهيرة، والجريدة الأدبية، صار عضوًا في منتدى الأدباء الشبان الروس".

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