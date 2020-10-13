رضا حامد: عادل إمام «قال لي شوف حالك بعيد عني» بعد «أمير الظلام»

عبر الفنان رضا حامد عن حزنه الشديد من موقف حدث بينه وبين الزعيم عادل إمام بعد فيلم "أمير الظلام"، والذي شارك فيه معه وحقق نجاحا كبيرا به، لافتا إلى أنه أنه كان يعمل معه في المسرح ويضحك الجمهور كثيرا حتى وق مشاركته الفيلم.وقال حامد أثناء تواجده ضيفا ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، إن أحد الأشخاص أخبره بأن الزعيم لن يشركه في أعمال أخرى بعد انتهاء "أمير الظلام"، وبالفعل توجه إليه وطالبه بالعمل في فيلمه الجديد فرفض، وقال له "أنا قدمتك خلاص في الفيلم وشوف حالك بعيد عني"، مؤكدا أنه صدم من الرد وقرر أن يكون أو لا يكون ولم يخف وانطلق في المسرح واضحك الجمهور بصورة أكبر، لدرجة أن لفنان الراحل سعيد عبدالغني قال له إنه ستنتهي علاقته بالمسرح قريبا.وأشار إلى أنه في آخر العمل حدث خلاف بينه وبين الإدارة فاضطر لترك المسرحية بعد النجاحات الكبيرة التي حققها.