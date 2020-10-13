رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رضا حامد: عادل إمام «قال لي شوف حالك بعيد عني» بعد «أمير الظلام»

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:08 ص
الفنان رضا حامد
الفنان رضا حامد
محمد قدري
طباعة
عبر الفنان رضا حامد عن حزنه الشديد من موقف حدث بينه وبين الزعيم عادل إمام بعد فيلم "أمير الظلام"، والذي شارك فيه معه وحقق نجاحا كبيرا به، لافتا إلى أنه أنه كان يعمل معه في المسرح ويضحك الجمهور كثيرا حتى وق مشاركته الفيلم.

وقال حامد أثناء تواجده ضيفا ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، إن أحد الأشخاص أخبره بأن الزعيم لن يشركه في أعمال أخرى بعد انتهاء "أمير الظلام"، وبالفعل توجه إليه وطالبه بالعمل في فيلمه الجديد فرفض، وقال له "أنا قدمتك خلاص في الفيلم وشوف حالك بعيد عني"، مؤكدا أنه صدم من الرد وقرر أن يكون أو لا يكون ولم يخف وانطلق في المسرح واضحك الجمهور بصورة أكبر، لدرجة أن لفنان الراحل سعيد عبدالغني قال له إنه ستنتهي علاقته بالمسرح قريبا.

وأشار إلى أنه في آخر العمل حدث خلاف بينه وبين الإدارة فاضطر لترك المسرحية بعد النجاحات الكبيرة التي حققها.

موضوعات متعلقة

«الصناعات الغذائية»: احتياطى السكر يكفى 7 أشهر واللحوم أكثر من عام

الإسكان الاجتماعي: طرح 125 ألف وحدة نهاية الأسبوع المقبل (فيديو)

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-10-2020 فى البنوك المصرية

الصور

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

سارة خليف تكتب: ياما في الانتخابات يا حاوي

مخاوف في أستراليا من نفوق آلاف الأسماك بعد فيضانات فيكتوريا

العراق يتسلم 10 ملايين جرعة من لقاحين ضد كورونا نهاية 2020

إصابة لاعبيْن بمنتخب بيرو بكورونا قبل مواجهة البرازيل

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

«القومي للترجمة» يصدر النسخة العربية لرواية «دون طريق بلا أثر»

وزيرة الثقافة تشارك في أمسية «مصر كولومبيا».. غدا

«وش غضب» كتاب يناقش ظاهرة أغاني المهرجانات

غدا.. «محطات للغياب» على طاولة نادي «آفاق اشتراكية»