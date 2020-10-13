سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية على الحدود بين إيران وأذربيجان

سقطت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية، صباح اليوم الثلاثاء، في الأراضي الزراعية بقرية "اوزن تبه عليا" التابعة لمدينة "بارس اباد مغان" في شمال إيران، عند الحدود مع أذربيجان.ووفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، فقد أكد مساعد محافظ أردبيل للشئون السياسية والأمنية بهروز ندايي، تحطم الطائرة دون طيار في مقابلة حصرية مع مراسل قناة إرنا.وأشار إلى أن مصدر هذه الطائرة وملكيتها قيد التحقيق، وإلى عدم وقوع أي خسائر جراء هذا الحادث.وقالت مصادر محلية عن احتمالية أن تكون الطائرة تابعة للجيش الأذربيجاني أو الأرمني، ضمن المعارك التي يخوضها البلدان.