10 ملايين أمريكي يصوتون في الانتخابات الرئاسية

أظهر إحصاء، نشر، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 ملايين ناخب أمريكي أدلوا حتى اليوم بأصواتهم، سواء عبر البريد أو ن طريق الاقتراع المبكر، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.وقال مشروع الانتخابات الأمريكية التابع لجامعة فلوريدا على موقعه الإلكتروني، إن الناخبين أدلوا بما مجموعه 10،296،180 بطاقة اقتراع في الولايات المعنية، في رقم قياسي، وفقا لما نقلته قناة "العربية".وأوضح الإحصاء أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى اليوم يزيد بأضعاف، عما كان عليه عددهم في مثل هذه المرحلة قبل 4 سنوات.وأشار المشروع إلى أن هذه الزيادة مدفوعة بالارتفاع الكبير في أعداد الناخبين، الذين اختاروا التصويت عبر البريد، بسبب مخاوفهم من الإدلاء بأصواتهم شخصيا في غمرة أزمة فيروس كورونا المستجد.ويتنافس في الانتخابات المرتقبة في 3 نوفمبر المقبل، الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، الساعي للفوز بولاية ثانية، ونائب الرئيس السابق الديمقراطي، جو بايدن.