بنجلاديش تهدي مكتبة الإسكندرية صورًا نادرة لـ«السادات»

أهدت سفارة جمهورية بنجلاديش الشعبية بالقاهرة، مجموعة من الصور النادرة إلى متحف "السادات" التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، والتي تجسد العلاقات بين القاهرة ودكا خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورئيس وزراء بنجلاديش الشيخ مجيب الرحمن؛ والذي تولى منصب رئيس دولة بنجلاديش ثم منصب رئيس الوزراء.وأضيفت الصور إلى العرض المتحفي داخل المتحف لفترة معينة تكريمًا لهذا الإهداء.وتُعد مصر من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة واستقلال بنجلاديش، واستمرت الزيارات المتبادلة بين البلدين بدءًا من تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتعد أول زيارة للرئيس السادات إلى بنجلاديش في 25 فبراير 1974.