رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو دياب الأفضل أم محمد منير.. هاني شنودة يجيب (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
هاني شنودة
هاني شنودة
محمد قدري
طباعة
حل الموسيقار الكبير هاني شنودة، ضيفًا على برنامج "It's Showtime" المذاع على قناة CBC، وأجاب عن سؤال من الأفضل في الغناء عمرو دياب أم محمد منير باعتباره هو الذي قدمهما للجمهور.

قال "شنودة" خلال الحلقة: "أترك للجمهور ذلك من خلال أغنية سماع (أمي الحبيبة) التي قدمها محمد منير في بداياته تتر أحد المسلسلات التي عرضت في الخليج العربي، وفي وقت لاحق قدمها عمرو دياب عن طريقه وتم تسجيلها عن طريقي في نفس الأستوديو الذي سجل فيه محمد منير".

وأشار "شنودة" إلى لدوره في مشوار النجمين، موضحا أنه رفض مصطلح المكتشف وفضل مصطلح أنه من درب ومرن النجمين على الغناء لأعوام حتى ظهرا للنور بأغنيات مميزة، مضيفا أن عمرو دياب استمر في التدريب لفترة طويلة بعد قدومه بلهجته البورسعيدية حتى يناسب الغناء المصري على لسانه.

موضوعات متعلقة

مدبولي: طرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و«سكن المصريين» خلال أيام

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-10-2020 فى البنوك المصرية

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

تعرف على الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات طبقًا للقانون

الصور

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

سارة خليف تكتب: ياما في الانتخابات يا حاوي

مخاوف في أستراليا من نفوق آلاف الأسماك بعد فيضانات فيكتوريا

العراق يتسلم 10 ملايين جرعة من لقاحين ضد كورونا نهاية 2020

إصابة لاعبيْن بمنتخب بيرو بكورونا قبل مواجهة البرازيل

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

«القومي للترجمة» يصدر النسخة العربية لرواية «دون طريق بلا أثر»

وزيرة الثقافة تشارك في أمسية «مصر كولومبيا».. غدا

«وش غضب» كتاب يناقش ظاهرة أغاني المهرجانات

غدا.. «محطات للغياب» على طاولة نادي «آفاق اشتراكية»