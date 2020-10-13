عمرو دياب الأفضل أم محمد منير.. هاني شنودة يجيب (فيديو)

وأشار "شنودة" إلى لدوره في مشوار النجمين، موضحا أنه رفض مصطلح المكتشف وفضل مصطلح أنه من درب ومرن النجمين على الغناء لأعوام حتى ظهرا للنور بأغنيات مميزة، مضيفا أن عمرو دياب استمر في التدريب لفترة طويلة بعد قدومه بلهجته البورسعيدية حتى يناسب الغناء المصري على لسانه.

حل الموسيقار الكبير هاني شنودة، ضيفًا على برنامج "It's Showtime" المذاع على قناة CBC، وأجاب عن سؤال من الأفضل في الغناء عمرو دياب أم محمد منير باعتباره هو الذي قدمهما للجمهور.قال "شنودة" خلال الحلقة: "أترك للجمهور ذلك من خلال أغنية سماع (أمي الحبيبة) التي قدمها محمد منير في بداياته تتر أحد المسلسلات التي عرضت في الخليج العربي، وفي وقت لاحق قدمها عمرو دياب عن طريقه وتم تسجيلها عن طريقي في نفس الأستوديو الذي سجل فيه محمد منير".