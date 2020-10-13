«سانوفي»: هدفنا الوصول للقاح آمن وفعال بحلول منتصف 2021

أعلن "أوليفيه بوجيلو" رئيس شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" التي تعمل على تطوير لقاح لمعالجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أن مجموعته تسرع كل شيء لتنجح في تقديم لقاح في منتصف العام المقبل وتضمن أنه سيكون آمنا وفعالا.وقال "بوجيلو" في حوار خاص بقناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن الشركة تواجه وضعا حساسا للغاية على المستوى التنظيمي، حيث تم توقيع ميثاق مع مختبرات مختلفة حتى لا تتنازل عن سلامة اللقاحات.. مشيرا إلى أنه إذا كان اللقاح فعالا وآمنا في منتصف عام المقبل، سيتمكن الفرنسيون من الحصول على التطعيم.وصرح "بوجيلو" بأنه بمجرد الحصول على نتائج المرحلة الثانية المتوقعة في ديسمبرالمقبل ستبدأ الشركة الإنتاج دون انتظار نتائج المرحلة الثالثة والتي ستكون متاحة في أبريل ومايو من العام المقبل.. موضحا أن الشركة ستطلق الإنتاج حتى قبل الحصول على نتائج المرحلة 3.وأكد أنه بمجرد حصول الشركة على نتائج المرحلة 3 (إذا كانت جيدة) فستكون قد اكتسبت ذلك الوقت على الأقل لتكون قادرة على توفير اللقاح.يذكر أن "سانوفي" هي شركة فرنسية ذات مناشئ عالمية مختلفة مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، احتلت عام 2013 المركز الخامس بين أكبر الشركات مبيعا للوصفات الطبية، أنشئت الشركة تحت اسم "سانوفي أفينتس" عام 2004 بعد دمج شركتي "أفينتس وسانوفي-سينتيلابو"، اللتين أنشئتا بالأصل بعد دمج عدة شركات أخرى مسبقا، ومن ثم غيرت اسمها إلى سانوفي في مارس 2011. وهي تعمل في مجال البحث والتطوير وصناعة وتسويق الأدوية، بالأخص في سوق الوصفات الطبية، لكن المؤسسة طورت أدوية متاحة بدون وصفة.وتغطي الشركة سبعة مجالات علاجية رئيسية وهي: الأمراض القلبية الوعائية والجهاز العصبي المركزي ومرض السكري والطب الداخلي (الباطني) وعلم الأورام وتخثر الدم واللقاحات (وهي أكبر منتجة للأخير في العالم خلال فرعها سانوفي باستور).وكانت شركة "جونسون آند جونسون" قد أعلنت مؤخرا أنها توقفت مؤقتا عن إعطاء جرعات ضمن تجربة لقاح لـ "كوفيد 19" بعد أن أصيب أحد المشاركين "بمرض غير مبرر".وتعد شركة الأدوية العملاقة ومقرها الولايات المتحدة واحدة من شركات عديدة تتسابق لإنتاج أول لقاح في العالم لـ "كوفيد 19".