166 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو) عن تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، أي أكثر من ضعف حصيلة، أمس.وذكرت الحكومة المحلية- في بيان نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لمصابي الكورونا في طوكيو بلغ حتى الآن 27 ألفا و959 حالة، في حين بلغ عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة 27، أي زيادة اثنين عن اليوم السابق.وأشارت إلى أنه من بين حالات اليوم، كانت هناك 37 حالة في عمر العشرينات، و33 في الثلاثينيات، و28 في الأربعينيات من العمر، وفقا للبيان الرسمي.