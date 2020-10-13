ارتفاع حصيلة قتلى القوات الأرمينية في كاراباخ لـ542 شخصا

أعلنت إدارة جمهورية كاراباخ غير المعترف بها، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف مقاتلي إقليم ناجورنو كاراباج إلى 542 شخصا، منذ بدأ الاشتباكات مع الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر الماضي، وفق ما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، في نبأ عاجل لها دون المزيد من التفاصيل.وسبق أن أعلنت أرمينيا أن القوات الأذربيجانية تكبدت خسائر بشرية أكبر بكثير بالنزاع في المنطقة، قائلة إن عدد القتلى العسكريين لأذربيجان تجاوز 4000 شخص.