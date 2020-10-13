«جامع»: معرض تراثنا يقدم الدعم والمساندة لأصحاب الحرف اليدوية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن معرض تراثنا الذي يعقد للعام الثاني على التوالي، يقدم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، والمشاركين من أصحاب الحرفجاء ذلك خلال جولتها برفقة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، إلى معرض تراثنا للحرف التراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترويج للحرف التراثية التي تشتهر بها الدولة المصرية، بحضور وفد من أبناء مصر الدارسين بالخارج، لإطلاعهم على جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع الاستثمار ودعم المشروعات اليدوية والصغيرة.وأضافت أن "تراثنا" هو أكبر معرض للصناعات الحرفية، ويقدم رسالة مباشرة باهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للتوسع فيه وتطويره، واستثمار قدرات وطموحات الشباب من خلاله والاستفادة منه اقتصاديا واجتماعيا في توفير فرص عمل مستقرة وناجحة وتنمية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على توفير فرص عمل كثيفة لاعتماده على الإبداع اليدوي، وأشارت أيضا إلى أهميته في تشكيل الهوية الثقافية وأنه يوضح للعالم التنوع الحضاري والتاريخ العريق لشعب مصر.وفي السياق ذاته، أوضحت الإعلامية نجوى إبراهيم "ماما نجوى" أن المعرض به كنوز وتحف فنية، وأن الصانع المصري صبور للغاية، حتى يبدع هذه التحف الفنية بكل حب وتفانٍ.وأضافت أن الشعب المصري من أكثر شعوب العالم صبرا، ولديه حس فني وذوق جميل في الصناعات اليدوية التي تميز الفنان والحرفي المصري.يعد "معرض تراثنا" أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، ويستمر في الفترة من 10 حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة 630 عارضا وعارضة بمعرض تراثنا من جميع محافظات الجمهورية، من بينهم 45 جمعية أهلية، بزيادة كبيرة عن العام الماضى والتي كانت تشهد مشاركة 520 عارضا و35 جمعية أهلية.