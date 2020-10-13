هدير الهادي ومودة الأدهم «فتيات التوك توك» أمام المحاكم اليوم

- استئناف «مودة الأدهم وحنين حسام»

-محاكمة فتاة التيك توك «هدير الهادي»

- محاكمة المتهمين في «خلية الوايلى»

- محاكمة 12 متهما في «تنظيم القاعدة»

- محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع

- الحكم على 6 متهمين في قضية «أحداث ماسبيرو الثانية»

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من محاكمات الرأي العام أبرزها نظر استئناف مودة الأدهم، فتاة «التيك توك» على حبسها عامين، ومحاكمة هدير الهادي، محاكمة المتهمين في «خلية الويلي»، محاكمة 12 متهمًا من عناصر تنظيم القاعدة.تستكمل محكمة جنح مستأنف محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الاستئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة التحريض على الفسق.وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة أن المتهمتين الأولى والثانية اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغاتعبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى -لايكي- ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة هدير حمدي عبد الهادي، محبوسة، شهرتها هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق «تيك توك».كشفت التحريات التي جرت حول المتهمة، أنها أنشأت حسابا على تطبيق «تيك توك»، محملا عليه العديد من المقاطع ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.وأضافت التحريات تمكنا من رصد فيديو إباحي تقوم خلاله بتصوير نفسها، وهي عارية تماما، ومنشور على مواقع إباحية عالمية.بفحص محتوى هذه المقاطع والصور تبين أنها تحمل في طياتها خدشا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والاسرة، فضلا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتي يتم إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكارا بين أوساط المواطنين.كما أضافت التحريات إلى أن المتهمة غير مستقرة بمحل إقامتها ودأبت على التنقل بين عدد من الشقق المفروشة، خشية ضبطها، لاسيما عقب بث عدد من المواطنين فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سلوكها المُعوج، مطالبين بسرعة ضبطها.وأكدت التحريات قيام المتهمة بإزالة الفيديوهات الإباحية الخادشة بالحياء العام، عقب ضبط مثيلاتها اللاتي قدمن ذات المحتوى الإباحي، وتم تقديمهن للمحاكمة.تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بـ«خلية الوايلي».ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركي سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب"تهم الانضمام لجمعة إرهابية.تنظر الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم القاعدة بالسودان».عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، ومدحت عبد الكريم، وسكرتارية طارق فتحي.وتشهد القضية محاكمة 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ كرداسة، والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ «الانضمام إلى تنظيم القاعدة بالسودان».تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة «عمرو.ا»، مديرالمكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.تصدر الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، الحكم في قضية محاكمة 6 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث ماسبيرو الثانية»، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، لانضمامهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة.كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيًا، وعقب القبض عليهما قام دفاع المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي، الصادر ضدهما، وخلال جلسات المرافعة طالب دفاع المتهمين ببراءتهما من التهم الموجه إليهما وانتفاء صلتهما بالواقعة.