إصابات كورونا تصل لـ620 ألفا و458 حالة في بريطانيا
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
وكالاتطباعة
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 620 ألفا و458 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، ب
حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 42965 حالة، وقد تعافى 2511 شخصا من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 36 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 42965 حالة، وقد تعافى 2511 شخصا من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 36 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.