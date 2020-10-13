إصابات كورونا تصل لـ620 ألفا و458 حالة في بريطانيا

حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 42965 حالة، وقد تعافى 2511 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 36 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.