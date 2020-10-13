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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكرم»: نعرف المصريين بالخارج بجهود الدولة في دعم المشروعات الصغيرة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:27 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، معرض تراثنا للحرف التراثية، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترويج للحرف التراثية التي تشتهر بها الدولة المصرية، بحضور وفد من أبناء مصر الدارسين بالخارج، لإطلاعهم على جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع الاستثمار ودعم المشروعات اليدوية والصغيرة.

وفي بداية الجولة قدمت وزيرة الهجرة شباب مصر الدارسين بالخارج، حيث حرصوا على توضيح خططهم المستقبلية لدعم الوطن بالاهتمام بدراستهم لمختلف التخصصات العلمية في لقائهم بالدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كما شاهد الشباب عرضا عن معرض "Expo 2020 Dubai"، وعرض لميراثنا الحضاري وربطه برؤيتنا المستقبلية.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بروعة وإبداع الحرفيين المصريين، لتخرج المنتجات بصورة دقيقة ومبهرة في شتى المصنوعات يضمها المعرض بين جنباته، بأياد مصرية أبدعت في التصميم والإنتاج لمختلف منتجات المعرض.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن المنتجات التراثية المصرية تفوق في جمال تصميماتها وروعتها المنتجات الموجودة في الأسواق، وتحتاج إلى الترويج الجيد لها داخليا وخارجيا.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعمل على تعريف المصريين بالخارج بجهود الدولة في دعم الاستثمار بشكل عام والحرف والصناعات الصغيرة أيضا، لتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد في ظل تداعيات وباء كورونا المستجد، موجهة رسالة لشباب الدارسين: عليكم الفخر ببلدكم ونشر جهودها لدعم قطاعات الاستثمار المختلفة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم فخرها بشباب المصريين من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ضمن المحافظات التي شهدتها الحملة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومشاركتهم في المعرض بمنتجاتهم؛ حيث يشارك ولأول مرة شباب قرية "الفرستق" بمحافظة الغربية، بعد زيارة المحافظة ضمن "مراكب النجاة"، منوهة إلى أن الاستثمار في الطاقات البشرية طريقنا للنهوض في مختلف المجالات.

ووجهت وزيرة الهجرة رسالتها لشباب المصريين بالخارج للترويج للحرف اليدوية وما شاهدوه في المعرض من إبداع فني، وأن ينشروا على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما تقوم به الدولة من دعم لهذا القطاع، وما شاهدوه من مصنوعات رائعة ولا تقل دقة عن مثيلاتها العالمية.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على تنظيم زيارات للمصريين بالخارج بمختلف طوائفهم للمشروعات الاستثمارية التي تطلقها الدولة، ومن بينها زيارة مدينة الأثاث الجديدة بدمياط التي تشغل جناحا بالمعرض هذا العام، ومنطقة الروبيكي للصناعات الجلدية التي تنتشر بشكل كبير في صالات العرض، فضلا عن تعريف المستثمرين بالخريطة الاستثمارية لمصر وإدماجهم في هذه المشروعات.

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