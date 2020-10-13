إصابات كورونا 359 ألفا و569 حالة في إيطاليا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 359 ألفا و569 حالة وفاة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ميلانو، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن إجمالى عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصل إلى 36 ألفا و205، وتعافى 240 ألفا و600 من المصابين حتى الآن.وأعلنت إيطاليا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.