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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إيطاليا تشدد إجراءاتها لمكافحة انتشار كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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شددت الحكومة الإيطالية من إجراءاتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فرضت حظرا على إقامة الحفلات الخاصة، وحظر تجول على الحانات والمطاعم.

كما سيتم إغلاق أماكن تقديم الطعام والشراب بحلول منتصف الليل، ولن يعد من المسموح بالنسبة للمواطنين التجمع خارج المباني الخاصة بهم بداية من الساعة الـ9 مساء.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، وقع ليلا مرسوما يتضمن الإجراءات الجديدة، إلا أن الوثيقة لم يتم نشرها بعد.

وحسب التقارير، فقد حدد المرسوم أعداد الحاضرين في الاحتفالات مثل حفلات الزفاف والتعميد والجنازات، بعدد 30 فردا، كما يوصي بارتداء أقنعة الوجه حتى في المنزل في حال قام الأصدقاء أو الأقارب بزيارة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق القواعد الجديدة لمدة 30 يوما.

يذكر أن أحدث الإحصاءات أشارت إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا 359 ألفا و569 حالة إصابة، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات بواقع 39 حالة، ليصل إلى 36 ألفا و205 حالات.

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