أمين مخزن يبيع 80 طن سكر مدعم في السوق السوداء بشبين القناطر

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أمين مخزن يتاجر في السكر المدعم في السوق السوداء، بحوزته 80 طنا، بشبين القناطر.أكدت التحريات تصرف أمين مخزن إحدى شركات تجارة الجملة، فرع شبين القناطر، في كميات كبيرة من السلع التموينية «سكر» من داخل المخزن، المخصصة للبقالين التموينيين، والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين مستحقى الدعم من قِبل الدولة، وبيعه لتجار السوق السوداء والمحال التجارية بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة جراء ذلك.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمراجعة دفتر الوارد والمنصرف الخاص بالمخزن، تبين قيامه بالتصرف فى كمية قدرها 80 طن سكر مدعم، والإتجار بها فى السوق السوداء، كما تم ضبط سيارتين محمل عليهما 15 طن سكر مدعم.بمواجهة قائدى السيارتان أقرا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بتحميل كميات السكر من داخل المخزن سالف الذكر، متوجهين بها لأحد المصانع لإنتاج السكر بدائرة مركز شرطة طوخ، لإعادة تدويره وتعبئته داخل أكياس أخرى بعلامات تجارية وبيعه بالأسواق.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.