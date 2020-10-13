وثائق كلينتون.. سر صورة وزيرة الخارجية في منزل توكل كرمان

واصلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نشر رسائل البريد الإلكتروني المسربة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكان الرئيس الأمريكي قد أمر وزير خارجيته مايك بومبيو، برفع السرية عن الرسائل التي جرى تسريبها بعد اختراق البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاز بها ترامب عام 2016.وكشفت الرسائل الإلكترونية لكلينتون، عن مراسلات حول الناشطة اليمنية توكل كرمان.وجاء في نص إحدى الرسائل المرسلة لكلينتون بتاريخ الـ7 من أبريل 2011، من شخص حمل اسم "PVerveer" (لا يعلم بالتحديد هويته ومنصبه حينها): "بعد أيام قليلة زُرت منزل كرمان في وسط صنعاء، وفي غرفة الجلوس كان هناك أربع صور معلقة لأربع أشخاص، مهاتما غاندي، مارتن لوثر كينج، نيلسون مانديلا وهيلاري كلينتون".وقابلت توكل كرمان "كلينتون" في يناير، قبل بدء الحراك في اليمن بقليل، ومنظمتها صحفيات بلا قيود تستلم تمويلا من الحكومة الأمريكية.وقالت "كرمان": "اللقاء مع كلينتون رتبته السفارة الأمريكية"، مضيفة أنها لا تريد أن تصبح أصبح وزيرة خارجية، ولكن كلينتون مثلها الأعلى"، وفقا لما جاء في الرسالة.