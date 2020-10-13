ارتفاع إصابات كورونا لـ138 ألفا و695 في بوليفيا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في بوليفيا إلى 138 ألفا و695 حالة، وذلك عقب تسجيل 121 حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8326 حالة، وذلك عقب تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.