السكة الحديد تعلن تأخيرات الوجهين البحري والقبلي اليوم

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

ثالثًا: خط بنها بور سعيد

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

خامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقايق المنصورة

أعلنت السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقةمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة- أسيوط أسوان مدة ٣٠ دقيقةمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقةمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقة: خطمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقةوتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.