ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف في فيتنام إلى 28 قتيلا

قالت السلطات المحلية في فيتنام، اليوم الثلاثاء، إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في ظل هطول أمطار موسمية في فيتنام، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العواصف إلى 28 قتيلا، في حين مازال هناك 12 شخصا في عداد المفقودين، كما يخشى احتمال أن يكون 17 عاملا قد لقوا حتفهم بعدما دفنهم انهيار أرضي.وأوضحت السلطات، في تقرير صدر اليوم، أن من بين القتلى 22 شخصا جرفتهم مياه الفيضانات، وثلاثة من أفراد طاقم سفينة غرقوا في البحر، وثلاثة آخرين تعرضوا للصعق الكهربائي أثناء عملية تنظيف.وقد استخدمت السلطات في إقليم ثوا ثين مروحية، للتأكد من التقارير التي تفيد بأن انهيارا أرضيا ضرب محطة لتوليد الطاقة الهيدروكهربائية قيد الإنشاء، وربما يكون الانهيار قد دفن 17 عاملا كانوا داخل المبنى.وقال نجوين داي ثانه، مدير الشركة التي تبنى المحطة، لوسائل الإعلام المحلية، إن شركته تلقت معلومات بشأن الحادث، مساء أمس الإثنين، ولكن من الصعب التأكد من التقارير بسبب سوء تلقي الإشارات.وطلب رئيس الوزراء الفيتنامي، نجوين شوان فوك، صباح اليوم، من السلطات المحلية بدء عمليات البحث والإنقاذ عن العمال على الفور.وقد غمرت مياه الأمطار أكثر من 131 ألف منزل في المنطقة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 244 مدرسة.وحذرت السلطات من وقوع فيضانات وانهيارات أرضية في الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تجلب العاصفة نانجكا رياحا قوية وأمطارا عندما تضرب شمال وسط فيتنام، غدا الأربعاء.