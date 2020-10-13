5133 إصابة و107 وفيات بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 5 آلاف و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 270 ألفا و587 حالة.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت 107 وفيات جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5122 شخصا.ووفقا للبيانات، تم شفاء 2152 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات الشفاء إلى 116 ألفا و562 حالة، وشهدت منطقة (خاركيف) أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا تليها العاصمة (كييف)، ثم منطقة (لفيف).