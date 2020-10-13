3097 إصابة و38 وفاة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 3 آلاف و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 801 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات بلغت 2021 حالة وفاة بعد تسجيل 38 حالة خلال الساعات السابقة، بينما يتواجد 242 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.يشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء بلغ 222 ألفا و925 حالة.