رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كازاخستان تسجل 70 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:25 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 108 آلاف و901 حالة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء كازين فورم الكازاخية على موقعها الإلكتروني، إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 162 حالة شفاء تام من الفيروس؛ مما رفع بدوره إجمالي المتعافين في البلاد إلى 104 آلاف و203 حالات.

وأضافت الوزارة أن العدد الأكبر من الحالات المُسجلة حديثا كان في منطقة شمال كازاخستان، والتي سجلت 12 حالة، أما عن حصيلة الوفيات من جراء العدوى في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد بلغت حتى الآن 1746 حالة وفاة.

موضوعات متعلقة

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

تعرف على الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات طبقًا للقانون

الصور

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

العراق يتسلم 10 ملايين جرعة من لقاحين ضد كورونا نهاية 2020

إصابة لاعبيْن بمنتخب بيرو بكورونا قبل مواجهة البرازيل

إيطاليا تشدد إجراءاتها لمكافحة انتشار كورونا

«سانوفي»: هدفنا الوصول للقاح آمن وفعال بحلول منتصف 2021

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

الليلة.. «ملحمة أكتوبر» بمسرح البالون فى ذكرى العبور

انطلاق فعاليات صالون القاهرة الـ59 بقصر الفنون.. الليلة

العصفورى يجرى البروفة الأولى لـ «مورستان» بالمسرح القومى

«عد تنازلى».. سابع عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى