كازاخستان تسجل 70 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 108 آلاف و901 حالة.وقالت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء كازين فورم الكازاخية على موقعها الإلكتروني، إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 162 حالة شفاء تام من الفيروس؛ مما رفع بدوره إجمالي المتعافين في البلاد إلى 104 آلاف و203 حالات.وأضافت الوزارة أن العدد الأكبر من الحالات المُسجلة حديثا كان في منطقة شمال كازاخستان، والتي سجلت 12 حالة، أما عن حصيلة الوفيات من جراء العدوى في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد بلغت حتى الآن 1746 حالة وفاة.