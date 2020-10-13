4122 إصابة و13 وفاة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 4 آلاف و122 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة إلى 329 ألفا و453 حالة.ونقلت صحيفة (بيلد الألمانية)، اليوم الثلاثاء، عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و634 حالة.