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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا لـ319 ألفا في باكستان

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:27 ص
جريدة الدستور
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أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بوزارة الصحة الباكستانية، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 319 ألفا و317 حالة.

وقال المركز، حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6580 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 3118 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير"، و15 ألفا و525 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3937 حالة، وفي العاصمة "إسلام آباد" 17 ألفا و331 حالة، كما تم تسجيل 38 ألفا و348 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا"، و100 ألف و764 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 140 ألفا و294 حالة في إقليم "السند".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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