حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:37 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الجدي قالت:
مهنيًا: اليوم هو الأفضل، أحداث غير متوقعة تخلصك من السلبيات وتجري بعض التعديلات لتلافي المشاكل لاحقًا.
عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر.
صحيًا: تعود إلى ممارسة نشاطك كما في السابق بعدما تغلبت على المرض.
مهنيًا: اليوم هو الأفضل، أحداث غير متوقعة تخلصك من السلبيات وتجري بعض التعديلات لتلافي المشاكل لاحقًا.
عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر.
صحيًا: تعود إلى ممارسة نشاطك كما في السابق بعدما تغلبت على المرض.