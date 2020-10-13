حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: اليوم هو الأفضل، أحداث غير متوقعة تخلصك من السلبيات وتجري بعض التعديلات لتلافي المشاكل لاحقًا.عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر.صحيًا: تعود إلى ممارسة نشاطك كما في السابق بعدما تغلبت على المرض.