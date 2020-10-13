حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: قد يطرأ اليوم ما يولد بعض الأزمات المالية، فلا تتسرع في الحكم على الزملاء، وقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني.عاطفيًا: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر تقربًا من الشريك ومثالًا يحتذى في المجال العاطفي.صحيًا: الآلام في الأذنين لها عدة أسباب، فسارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.