حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: لا تتمسك بآرائك بل ناقشها مع الزملاء، فرصة عمل جديدة في طريقها إليك تحمل مفاجآت كبيرة.عاطفيًا: تكون عواطفك رومانسية، فيقدرّك الحبيب ويقف إلى جانبك فخورًا بك وبنفسه.صحيًا: إذا كنت تمرّ بأوقات عصيبة وقلق دائم، لا بأس من زيارة طبيب نفسي، قد يكون لديه الحل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.