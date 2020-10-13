حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: تقود دراستك وأعمالك الشخصية بإرادة صلبة وحدس أكيد وتكون قدراتك هائلة، وتستقطب اهتمام بعض الباحثين والمثقفين.عاطفيًا: تشارك الحبيب مشاريعه وآماله وتبدو مطمئنًّا إلى سير الأمور، ويتحدث الحظ عن أفراح وأوقات تسلية.صحيًا: كل أدوية الأعشاب التي تتناولها للتخلص من السمنة لا تكفي، عليك القيام ببعض التمارين الرياضية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.