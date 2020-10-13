حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الأسد قالت:قد تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة على صعيد مفاوضات ما، لكن تأكّد أن الحلول تأتي قريبًا.عاطفيًا: تحمل إليك علاقتك بالحبيب السعادة وتبعدك عن أجواء التشنّج والإحباط والمشاكل.صحيًا: تتلقى غير دعوة لممارسة نشاطات رياضية مفيد صحيًا، فلا تتردد في تلبيتها على الفور.