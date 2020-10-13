حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: تستعيد الحرية في التصرّف والقدرة على المناورة وتكون خلاقًا ومبدعًا، وتعالج قضايا مالية.عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ثقة بحب الشريك لك، على الرغم من أن بعضهم يحاول تعكير صفو العلاقة بينكما.صحيًا: حاول أن تختار المقاعد المدروسة طبيًا في العمل لئلا تعرض ظهرك لمشاكل صحية.